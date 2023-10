Quanto costa la nuova PS5 e quando esce in Italia? Prezzi della console e del lettore UHD

Sony ha annunciato la nuova PS5 con design modulare, questo modello si distingue per dimensioni più contenute, un peso minore e un look più asciutto, con tanto di lettore Blu-Ray Ultra HD da agganciare ad uno dei pannelli laterali.

Ma quando esce la nuova PlayStation 5 modulare? Al momento il lancio è previsto per il mese di novembre negli Stati Uniti su PlayStation Direct e rivenditori selezionati, per quanto riguarda l'Europa non ci sono tempistiche precise e si parla genericamente di "un lancio globale previsto nei prossimi mesi." Sony sottolinea come il "vecchio" modello non verrà più prodotto e una volta esaurito l'inventario la nuova PS5 sarà l'unica disponibile in commercio.

Nuova PS5 prezzo in euro

Negli USA la nuova PS5 in versione Digital Edition costa 449.99 dollari mentre la versione con drive Ultra HD Blu-Ray viene venduta a 499.99 dollari. In Europa si parla invece di 449.99 euro per la nuova PS5 Digital Edition e di 549.99 euro per Nuova PS5 con lettore Blu-Ray Ultra HD.

In Gran Bretagna i prezzi sono di 389.99 sterline per la Digital Edition e 479.99 sterline per il modello con lettore mentre in Giappone si parte da 59.980 yen tasse incluse fino a 66.980 yen tasse incluse. Il nuovo stand per posizionare la console in verticale costa 29.99 euro in Europa.