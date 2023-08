Quanto costa PS5 Slim? Analisi rumor e speculazioni sul prezzo di lancio

La nuova PlayStation 5 Slim esce alla fine del 2023, si mormora, al momento Sony non ha ancora annunciato nulla in merito ma gli insider sono sicuri che PS5 Slim vedrà la luce tra settembre e ottobre. Ma quanto costerà PlayStation 5 Slim? Ecco le ipotesi più concrete tra rumor e speculazioni.

Iniziamo da un dato di fatto: il prezzo di PlayStation 5 sta calando in tutta Europa con i grandi rivenditori che stanno applicando forti sconti compresi tra 50 e 100 euro in queste settimana, probabilmente con l'obiettivo di smaltire le scorte di magazzino per fare spazio a PS5 Slim.

PlayStation 5 Slim potrebbe costare secondo alcuni rumor tra i 399 ed i 449 dollari, si parla di "un prezzo in linea con quello di PlayStation 5 Digital Edition" proprio in virtù del fatto che la nuova console non avrà un lettore ottico di serie, questo dovrà necessariamente essere acquistato a parte come accessorio e sarà dunque opzionale per il cliente.

In Europa, realisticamente PS5 Slim potrebbe costare 449 euro, ricordiamo inoltre che entro la fine dell'anno Sony dovrebbe lanciare anche PlayStation Project Q, handheld per il Remote Play con PS5 ad un costo stimato di 299 dollari.

Considerando la già citata assenza del lettore e alcune modifiche sotto il cofano (come, si dice, l'assenza del metallo liquido e un APU da 5nm invece di 7nm) i 399 dollari di PS5 Slim potrebbero essere pienamente giustificati, a nostro avviso però difficilmente in Europa si riuscirà a restare sotto la soglia psicologica dei 400 euro a causa dell'inflazione e dei costi di distribuzione.

Secondo voi, quale sarà il prezzo di lancio di PlayStation 5 Slim in Europa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.