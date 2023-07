Quanto costa la PS5 di Spider-Man 2 in Italia e dove si compra, c'è su Amazon?

Sony ha annunciato che la PS5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2 esce il primo settembre, ma quanto costa questa edizione speciale della console e dove si può comprare in Italia?

Sappiamo che i preordini di PlayStation 5 Limited Edition x Marvel's Spider-Man 2 aprono il 28 luglio 2023, Sony specifica che "i giocatori di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Austria e Portogallo potranno acquistare la console edizione limitata da PlayStation Direct o presso altri rivenditori selezionati. Questi prodotti saranno disponibili anche in molti altri paesi del mondo in quantità limitate presso rivenditori selezionati."

Sony parla genericamente di "rivenditori selezionati" oltre a PlayStation Direct, non sappiamo però se per quanto riguarda il nostro paese il bundle sarà esclusiva di alcuni rivenditori o se lo troveremo in vendita ovunque, anche su Amazon. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'apertura dei preordini il 28 luglio.

Anche il prezzo purtroppo è motivo di discussione perché al momento non è stato reso noto, possiamo però ipotizzare un costo in linea con altri bundle pari a 609.99 euro o 619.99 euro, ricordiamo che il pacchetto include una console PS5 personalizzata, DualSense in edizione limitata Spider-Man 2 in vendita anche separatamente, cover per la PlayStation 5 a tema Simbionte e una copia digitale del gioco.