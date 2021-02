Quanto costa una PSP usata di seconda mano? Prezzi aggiornati 2021

PlayStation Portable, meglio conosciuta come PSP, è stata la console portatile rivale del Nintendo DS, durante la settima generazione di console. In vendita in Europa dal 2005 fino al 2014, ha avuto grande successo piazzando oltre 80 milioni di unità in tutto il mondo.

Lo schermo da 4.3" e le discrete caratteristiche tecniche consentivano alla PSP di avere un'ottima resa grafica per i tempi, e oltre a giocare coi videogiochi era possibile vedere video, ascoltare musica, visualizzare immagini e navigare su internet (nelle versioni più recenti). Era dotata inoltre del supporto alle reti Wi-Fi, che permetteva alla console di connettersi ad altre PSP e avviare sessioni di multiplayer fino a 32 partecipanti. L'innovativa console portatile Sony offriva anche la possibilità di essere usata come navigatore GPS grazie al software Go!Explore, che implementava molte mappe 2 e 3D e non aveva nulla da invidiare a qualsiasi altro sistema di navigazione satellitare.

Il parco titoli di PSP risulta molto simile a quello di PlayStation 2, riproponendo di fatto la maggior parte dei marchi più famosi e conosciuti in versione portatile. La PSP è l'unica console portatile a utilizzare un formato disco ottico ideato appositamente da Sony, l'Universal Media Disc (UMD).

Se siete interessati a recuperarla oppure ne avete una e volete rivenderla, allora vi sarete chiesti quanto vale attualmente una PSP. Ebbene, trattandosi di una console ormai vetusta, è possibile trovare aste su eBay che partono da 20 euro circa, spesso comprensivi di almeno un gioco. Le inserzioni Compralo Subito invece si aggirano attorno ai 50-60€, spesso però non includono gli accessori secondari della console, come il caricabatterie: occhio alla descrizione in calce. Altri rivenditori online potrebbero avere ancora qualche PSP usata e ricondizionata, in questo caso il prezzo è spesso fissato sui 40/50 euro accessori inclusi.



C'è da dire in ogni caso che esistono sul mercato tantissime versioni di PSP e revisioni della console, oltre al modello PSP Go interamente digitale e senza lettore UMD. I prezzi sono dunque variabili in base al modello, alle condizioni generali e alla presenza di giochi o accessori inclusi.