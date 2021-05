Quanto costa Ratchet & Clank Rift Apart per PS5?

Se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, allora molto probabilmente nella vostra lista degli acquisti figura anche Ratchet & Clank Rift Apart, nuova esclusiva in uscita il prossimo 11 giugno.

Lo avete già prenotato? Se non lo avete ancora fatto, allora è giusto che vi informiate per bene sul costo e sulle offerte attualmente disponibili presso i principali rivenditori. Il prezzo di listino di Ratchet & Clank Rift Apart è di 79,99 euro. A questo prezzo potete trovarlo in versione digitale sul PlayStation Store (dove è anche disponibile una Digital Deluxe Edition da 89,99 euro), oltre che in formato fisico presso rivenditori come Unieuro. Gamestop lo vende a 80,99 euro con possibilità di risparmio riportando giochi usati, lo stesso prezzo proposto anche da Euronics.

Ci teniamo in ogni caso a porre l'accento su due diverse iniziative. Su Amazon.it potete prenotare Ratchet & Clank Rift Apart con uno sconto di 10 euro (quindi a 69,99 euro) utilizzando il codice "RATCHET10", valido fino al 3 maggio. Prenotandolo da MediaWorld a 79,99 euro, invece, riceverete in regalo una PSN card da 20 euro, liberamente utilizzabile su qualsiasi prodotto in vendita sul PlayStation Store.

Ovunque decidiate di prenotarlo, riceverete un bonus preordine sotto forma di un pacchetto digitale contenente l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox per entrambi i personaggi, Ratchet e Rivet.