Quanto costa Red Dead Redemption 2? Il prezzo in offerta su Amazon

Red Dead Redemption 2, uno dei capolavori più acclamati della scorsa generazione, è acquistabile su Amazon ad un prezzo molto interessante: sono sufficienti 27 euro per la versione PlayStation 4 e 28 euro per la versione Xbox.

Si tratta di un ottimo prezzo se non avete ancora recuperato il gioco, funzionante ovviamente anche nelle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alla loro retrocompatibilità con i giochi della passata generazione. Di seguito i link per acquistare il gioco a prezzo scontato:

I giochi per entrambe le console sono venduti e spediti da Prezzo Bomba, un venditore molto affidabile e che spesso propone i prezzi più bassi su Amazon.it, pertanto nessun dubbio sulla sua professionalità. Il gioco ha fatto parte del catalogo del Game Pass nel corso del 2020 per qualche mese, purtroppo ora non è compreso nella lista dei titoli inclusi dell'abbonamento e l'unico modo per giocarlo è acquistarne una copia. Ne fa parte da qualche giorno invece Red Dead Online, che da poco tempo si è staccato da Red Dead Redemption 2 per essere proposto anche in formato stand-alone.

In Red Dead Online ovviamente non è compresa la trama del capitolo principale, ma è possibile combattere le altre bande, andare a caccia di animali selvatici, costruire un accampamento, viaggiare in solitaria oppure formare un gruppo con altri giocatori.