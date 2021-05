Quanto costa Returnal per PlayStation 5? Il prezzo in offerta su Amazon

Returnal di Housemarque è l'ultima esclusiva uscita per PlayStation 5, uno sparatutto strategico e frenetico, con infinite variazioni e rigiocabilità, che offre un mix di mondi generati proceduralmente e narrazione complessa e profonda. Quanto costa oggi il roguelike che vede protagonista l'astronauta Selene? Ecco la nuova offerta di Amazon Italia.

Returnal costa 66.50 euro invece di 80,99 euro, con un risparmio del 18% (-14 euro) dal prezzo di listino, si tratta di un'ottima promozione considerando che il gioco è uscito solamente da un paio di settimane. La versione in vendita è quella standard, l'unica disponibile in quanto non sono previsti al momento DLC o Season Pass aggiuntivi. Il gioco non è compatibile con PS4/PS4 PRO, ma solamente con PlayStation 5 essendovi esclusiva, dove riesce a girare con risoluzione 4K (dinamica) a 60 fotogrammi al secondo con Ray Tracing attivo.



Si tratta di una buona occasione per acquistare la più recente esclusiva PlayStation Studios (in attesa di Ratchet & Clank Rift Apart in arrivo a giugno) disponibile su PS5 ad un prezzo ridotto rispetto al lancio, avvenuto alla fine di aprile. Inoltre ricordatevi che è possibile risparmiare ulteriormente sul l'acquisto di Returnal grazie ad una promozione di Amazon che prevede 6 euro di buono sconto ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro.