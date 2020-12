Quanto costa Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5?

State cercando un gioco da regalare a Natale, ma non riuscite a decidere quale? Con Marvel's Spider-Man Miles Morales potreste andare sul sicuro! Il nuovo capitolo della serie di Insomniac Games è stato lanciato da il mese scorso per accompagnare il lancio di PlayStation 5, ma è stato pubblicato anche in versione PS4.

A poche settimane dal lancio, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 può già essere acquistato a prezzo ridotto. Mentre vi scriviamo, GameStopZing vende la versione PlayStation 4 a 44,98 euro, un risparmio importante rispetto ai 59,99 euro del listino e anche della versione digitale sul PlayStation Store. La versione PS5 viene invece venduta a 60,98 euro, sempre da GameStopZing.

A tal proposito possiamo consigliarvi un trucchetto: Spider-Man Miles Morales supporta l'upgrade gratis e i salvataggi trasferibili da PS4 a PS5. Di conseguenza, se volete giocarlo sulla console next-gen di Sony, potete acquistare tranquillamente la versione PS4 risparmiando ben 15 euro, poiché quando il disco viene inserito nella PS5 parte automaticamente il download dell'aggiornamento grafico gratis! L'unica differenza in questo caso sarebbe rappresentata dalla copertina della confezione fisica, che ovviamente apparterrebbe alla versione PS4. Decidete voi se il gioco vale la candela!

Solo ed esclusivamente per PlayStation 5 è disponibile in vendita anche Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, che oltre al gioco base include anche Spider-Man Remasteted. Quest'edizione rappresenta l'unica maniera per ottenere la versione rimasterizzata del primo capitolo, e al momento è venduta a 80,98 euro da GameStopZing e 74,35 euro da Amazon.it.