Quanto costa Spider-Man per PS4 e PS5? Il prezzo su Amazon in offerta

Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è una delle esclusive PlayStation più vendute e acclamate degli ultimi anni: sono passati più di due anni dal lancio, quanto costa oggi il videogioco dell'Uomo Ragno? Ecco la nuova offerta di Amazon Italia.

Marvel's Spider-Man costa 19.99 euro invece di 39.99 euro, con un risparmio del 50% (-20 euro) sul prezzo di listino. La versione in vendita è quella standard priva di DLC e contenuti extra, il Season Pass dovrà essere dunque acquistato singolarmente nel caso vogliate approfondire la storia con le espansioni La Rapina, Silver Lining e Territori Contesi incluse nel pacchetto La Città che non Dorme Mai.

Il gioco è ovviamente compatibile con PS4/PS4 PRO e con PlayStation 5, tuttavia Marvel's Spider-Man non è stato aggiornato gratuitamente per la nuova console, con Sony che ha preferito optare per il lancio di Marvel's Spider-Man Remastered, disponibile solo come parte della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man Miles Morales e non in vendita singolarmente.

In ogni caso Marvel's Spider-Man resta perfettamente godibile anche su PlayStation 5 senza particolari problemi, questa è senza dubbio una buona occasione per recuperare il videogioco dell'Uomo Ragno, in attesa di un'eventuale Marvel's Spider-Man 2, titolo che secondo i soliti bene informati sarebbe già in sviluppo negli studi di Insomniac Games.