Quanto costa Steam Deck e dove si compra la console portatile Valve?

Annunciata nel 2021, Steam Deck è in dirittura di arrivo, le spedizioni della console di Valve partiranno dopo la metà di febbraio e continueranno a partire dal secondo trimestre dell'anno per coloro che hanno effettuato il preordine. Ma quanto costa Steam Deck e dove si compra?

Al momento potete prenotare Steam Deck solo sul sito di Valve, la console non sarà disponibile nei negozi o presso altri retailer come Amazon. Sono tre le versioni disponibili, con prezzi a partire da 419 euro: ecco le principali differenze tra i vari bundle commercializzati.

Steam Deck 419 euro

Memoria eMMC da 64GB

Custodia in omaggio

Steam Deck 549 euro

SSD NVMe 256GB

Memoria più rapida

Custodia

Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam

Steam Deck 679 euro

SSD NVMe 512GB

Memoria rapidissima

Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

Custodia esclusiva

Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam

Tema esclusivo per la tastiera virtuale

Nel momento in cui scriviamo i preordini di Steam Deck sono ancora aperti ma non ci sono conferme sulla data di consegna e Valve parla genericamente di "Q2 2022", periodo che indica il secondo trimestre dell'anno, ma non ci sono certezze e questa finestra potrebbe slittare, Steam Deck è molto ambito e le difficoltà legate alla carenza di chip hanno avuto impatto anche sulla produzione di questo prodotto.