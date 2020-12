Quanto costa Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch?

Super Mario 3D All-Stars è la raccolta pubblicata su Nintendo Switch per festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros. Ma quanto costa il gioco? Prezzo aggiornato a dicembre 2020.

Al momento il prezzo più basso è quello registrato su Amazon.it dove Super Mario 3D All-Stars costa 49.99 euro mentre su Nintendo eShop e presso altri rivenditori il prezzo consigliato è quello di listino, pari a 59,99 euro. Super Mario 3D All-Stars contiene tre diversi giochi: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002), Super Mario Galaxy (2007) riproposti in versione compatibile con Switch.

Con 49.99 euro avrete quindi a disposizione tre classici di Super Mario in un solo pacchetto, ricordiamo che la raccolta resterà in vendita per un periodo limitato fino a marzo 2021, trascorso questo periodo verrà ritirata dal mercato (sia in versione fisica che digitale) e non sarà più disponibile se non tramite il mercato dell'usato o presso privati disposti a vendere la propria copia nuova.

Sicuramente un buon modo per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros in attesa che Nintendo sveli il tanto rumoreggiato Super Mario Odyssey 2 per Nintendo Switch, mai confermato ufficialmente ma da più parti definito già in fase di sviluppo presso gli studi della compagnia giapponese.