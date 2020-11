Quanto costa Super Mario Odyssey per Nintendo Switch?

Super Mario Odyssey non è uno dei giochi più recenti del catalogo Nintendo Switch ma è indubbiamente uno dei più amati e venduti. Uscito nel 2017, il gioco è ancora oggi molto popolare, ma quanto costa Super Mario Odyssey?

Super Mario Odyssey costa 59.99 euro in formato digitale su Nintendo eShop e fisico nei negozi, ma non disperate perchè fino al 30 novembre per il Cyber Monday Super Mario Odyssey costa 45.74 euro da GameStopZing. Come noto è difficile che il prezzo dei giochi Nintendo cali se non in occasioni estremamente particolari come le festività di fine anno o i saldi estivi, dunque se siete interessati approfittatene prima che il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch: "Legittimo erede di Super Mario 64, Odyssey ne recupera il canone, la struttura e i ritmi, e li esalta grazie ad una brillante operazione di ammodernamento. Il risultato è un gioco enciclopedico, monumentale, che include i frammenti bidimensionali di Super Mario Bros, i cambi di prospettiva di Galaxy, la sguazzante allegria di Sunshine e i livelli "meccanici" di Super Mario 3D World."