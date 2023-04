Quanto costa sviluppare giochi come God of War Ragnarok? Trapelano cifre pazzesche

Il trionfo di Shuhei Yoshida ai BAFTA 2023 offre ai giornalisti del Guardian l'occasione per intervistare il celebre dirigente Sony e riflettere insieme a lui su uno dei fattori che sta influenzando sempre più l'industria videoludica moderna, ovvero la crescita esponenziale dei costi di sviluppo.

Il fresco vincitore del premio Games Fellowship dei BAFTA Awards 2023, attualmente a capo della divisione del team PlayStation incaricata di gestire le collaborazioni con le software house indipendenti, ricorda quanto sia stata importante l'esperienza avuta nel 2012 con Journey. Nel corso dell'intervista, Yoshida si è detto onorato di aver partecipato alla realizzazione dell'avventura culto di ThatGameCompany e ha sottolineato quanto sia stato bello veder trionfare Journey nei premi che hanno visto il titolo competere contro i kolossal tripla A ad altissimo budget per la conquista del premio Game of the Year.

Dal 2012 ad oggi, però, il panorama videoludico ha subito dei profondi cambiamenti, uno dei più dirimenti riguarda proprio l'aumento vertiginoso dei costi da sostenere per sviluppare un videogioco moderno. Prendendo spunto dalle parole di Yoshida, la redazione di The Guardian riassume la situazione partendo dall'esempio offerto dal team PlayStation: se God of War 3 del 2010, ritenuto uno dei videogiochi più costosi dell'epoca, ha richiesto l'esborso di 44 milioni di dollari, le esclusive moderne dei PlayStation Studios (ma non solo) come God of War Ragnarok possono arrivare a costare 200 milioni di dollari.

Pur senza entrare nel merito delle cifre snocciolate dai giornalisti del Guardian, Yoshida concorda nell'affermare che "ottenere finanziamenti per i videogiochi indie è diventato più difficile. Anche se crei un gioco fantastico devi sempre confrontarti con tanti altri videogiochi, e lì fuori ce ne sono davvero di fantastici ma che nessuno conosce. La cosa buona è che di questi tempi ci sono diversi editori indipendenti che sanno il fatto loro, come Devolver, Curve Digital o Team17".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che God of War Ragnarok ha da poco ricevuto la Patch 4.02 su PS4 e PlayStation 5.