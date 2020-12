Quanto costa una Switch usata? Prezzo di una console Nintendo usata

La console ibrida firmata Nintendo continua a macinare successi in termini di vendite, soprattutto in questa ultima parte del 2020 in occasione delle festività. Se siete anche voi interessati a recuperare questo gioiellino ma non volete spendere troppo, ecco qualche consiglio su dove acquistare una Switch usata.

Nintendo Switch si è affermata, dall'anno del lancio a oggi, come la console casalinga più venduta e ricercata dalle famiglie. Il suo successo sembra sempre sulla cresta dell'onda, nonostante il lancio delle nuove console Sony e microsoft a novembre, e i motivi di tale longevità sono senza dubbio da ricercare nella sua natura ibrida, che le consente di essere utilizzata da tutti gli utenti con la massima comodità e in qualsiasi contesto, e in un ricchissimo ventaglio di giochi in grado di soddisfare il 100% dell'utenza.

Se non l'avete mai avuta tra le mani, e magari volete approfittare del Natale in arrivo per farvi un regalo, potreste dare un'occhiata al mercato dell'usato: è possibile trovarvi delle buone offerte, che vi permetteranno di provare finalmente il cavallo di battaglia Nintendo.

A differenza ad esempio delle PS4 usate a buon prezzo, eBay e altri siti di annunci non offrono inserzioni di Switch usate abbastanza allettanti: le aste partono da cifre improponibili e gli annunci in versione "compralo subito" non si trovano a meno di 300 euro. Per l'acquisto di questa console vi suggeriamo quindi di spulciare il sito di GameStop, dove è possibile reperire una Switch usata o ricondizionata a circa 250/270 euro.

Se siete interessati alla versione Lite ve la caverete con molto meno: sempre su Gamestop online troverete una Switch Lite nuova a poco più di 200 euro, mentre su eBay ci sono diverse inserzioni a 170 euro. Una volta acquistata la vostra Switch usata, potreste voler darle una bella ripulita: in questo caso non preoccupatevi di utilizzare un disinfettante a base di alcol per pulire schermo e accessori, a quanto pare non arrecherà alcun danno!