Quanto costa The Last of Us 2 per Natale?

The Last of Us Parte 2 è uno dei videogiochi più acclamati e venduti degli ultimi e qualcuno di voi potrebbe magari voler approfittare delle vacanze natalizie per recuperare il gioco di Naughty Dog. Ma quanto costa The Last of Us 2?

Nel momento in cui scriviamo The Last of Us 2 costa 19.97 euro su Amazon, non è il prezzo più basso di sempre ma si tratta comunque di una offerta molto interessante per portarsi a casa il gioco di Naughty Dog a meno di 20 euro. The Last of Us 2 ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica dal lancio ed è ancora oggi una delle perle di diamante della lineup PlayStation 4.

The Last of Us Parte 2 è ovviamente compatibile anche con PlayStation 5 e un aggiornamento di TLOU 2 per PS5 permette di giocare a 60fps, inoltre ricordiamo che Naughty Dog sta lavorando al multiplayer anche se attualmente non ci sono notizie particolarmente fresche in merito, gli ultimi update risalgono al The Last of Us Day 2021 quando lo studio confermò di non aver assolutamente abbandonato l'idea di integrare il comparto multigiocatore anche se non è del tutto chiaro se il multiplayer uscirà come gioco standalone separato oppure no.