Quanto costa The Last of Us per PS4 da GameStopZing?

Sono in molti a voler recuperare The Last of Us per PlayStation 4, ma quanto costa il gioco Naughty Dog da GameStopZing? The Last of Us è un gioco della collana PlayStation Hits dunque il prezzo dell'edizione fisica non è particolarmente alto.

The Last of Us Remastered include lo spettacolare gioco originale completamente rinnovato sfruttando la potenza di PS4 e tutti i contenuti del Pass Stagionale. Tuffati nel passato di Ellie nel capitolo aggiuntivo per giocatore singolo Left Behind, mettiti alla prova con una nuova difficile modalità e mappe multigiocatore aggiuntive e scopri tutti i dettagli sull'universo di gioco splendidamente desolato in un documentario sul dietro le quinte con cast e creatori del gioco.

Da GameStop trovate The Last Of Us Remastered a 21.98 euro mentre usato costa 8.98 euro (attualmente non disponibile), il prezzo è valido per gli acquisti online e nei punti vendita fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Invece The Last Of Us Parte 2 costa 69.98 euro da GameStop, normale prezzo di listino al pubblico.

The Last of Us Per PS4 include non solo il gioco ma anche il DLC Left Behind dedicato al passato di Ellie, un contenuto aggiuntivo di grande impatto che vi permetterà di esplorare più a fondo l'universo narrativo di TLOU.