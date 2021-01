Quanto costa il videogioco di Spider-Man Miles Morales per la PS5?

Marvel's Spider-Man Miles Morales è uscito lo scorso mese di novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, a quasi due mesi dal lancio quanto costa il gioco dell'Uomo Ragno? Ecco il prezzo scontato su Amazon, con disponibilità immediata e consegna rapida garantita.

Vivi l'ascesa di Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man. Nell'ultima avventura della serie Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all'altezza. Accompagna Miles tra le strade innevate del suo quartiere mentre cerca di ambientarsi in una nuova e vibrante realtà.

Spider-Man Miles Morales costa 55.77 euro invece di 60.99 euro, con un risparmio del 9% sul prezzo di listino. Al momento è questo il prezzo più basso di gennaio 2021 sia per quanto riguarda la versione fisica per PS5 che il download digitale dal PlayStation Store.