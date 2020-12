Quanto costa Watch Dogs Legion per PlayStation 4? Prezzo aggiornato dicembre 2020

Scende ancora il prezzo di Watch Dogs Legion Limited Edition, edizione esclusiva del gioco disponibile solo su Amazon.it, dopo gli sconti del Black Friday il gioco Ubisoft costa ora solamente 39,99 euro, promozione valida fino ad esaurimento scorte.

Scopri Un'Innovazione Di Gioco Mai Vista. Puoi Reclutare Nella Tua Squadra Chiunque Vedi. Usa Le Infrastrutture Tecnologiche Di Londra Come Un'Arma. Hackera Droni Armati, Usa Gli Spider-Bot Furtivi E Abbatti I Nemici Con Il Mantello A Realtà Aumentata.

Watch Dogs Legion Limited Edition costa 39.99 euro invece di 69.99 euro, con un risparmio notevole sul costo di listino, pari a 30 euro (-43%). Si tratta di una offerta molto interessante, valida solo sulla versione per PlayStation 4, la quale ricordiamo gode di aggiornamento gratis next-gen all'edizione per PS5. Da segnalare inoltre che la Limited Edition include il Pacchetto Dissidente Londinese con tre maschere digitali da usare in-game esclusive di questo DLC e non reperibili altrove.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Watch Dogs Legion, indubbiamente è una buona occasione per scoprire il gioco Ubisoft ad un prezzo davvero contenuto, i bonus della Limited Edition inoltre per quanto non indispensabili si rivelano sicuramente interessanti per vivere al meglio l'esperienza di WD Legion.