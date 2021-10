Quanto costa una Xbox 360 usata? Prezzi aggiornati ottobre 2021

L'Xbox 360 è da molti ancora oggi considerata la miglior console Microsoft, dotata di un ricco parco titoli ed un'interfaccia semplice ed immediata. La piattaforma segnò in maniera chiara il futuro in termini di gioco online e distribuzione digitale, oltre a puntare forte sugli "achievements" inizialmente assenti su PlayStation 3.

Come noto l'hardware di Xbox 360 era inoltre molto sofisticato per l'epoca, senza contare i netti passi avanti compiuti con il nuovo controller, ben più comodo e funzionale rispetto al pad dell'Xbox originale. Una console, quindi, che ha scritto importanti pagine di storia videoludica con le sue innovazioni, nonostante i tanti retroscena sul Red Ring of Death di Xbox 360 che ha causato non pochi problemi a una nutrita schiera di utenti. Ma se un giocatore volesse riscoprire questo piccolo gioiello, sa quanto costa oggi una Xbox 360? Trovarne ancora nuove è ormai impresa ardua, considerato che nelle grandi catene da anni non viene più distribuita, pertanto diviene necessario rivolgersi verso il mercato dell'usato.

Moltissimi privati o negozi dell'usato tendono a venderla non solo a prezzi abbordabili, ma anche con i controller ed uno o più giochi allegati. Ecco quindi che una Xbox 360 Fat primo modello (quello bianco per intenderci) con un po' di fortuna può essere trovato anche a 30 euro. I prezzi aumentano più o meno considerevolmente a seconda di quanti giochi vengono messi in vendita assieme alla piattaforma, mentre se la vostra intenzione è puntare su un modello completo di scatola ed imballaggi preparatevi a sborsare cifre più consistenti anche superiori ai 100 euro.

Il modello Elite di Xbox 360, anche solo console senza giochi o scatola, tende a costare di più arrivando a cifre tra i 60 e gli 80 euro. Un poco meglio invece con Xbox 360 Slim, il valore si aggira attorno al medesimo della Fat, se non poco più alto. Quando si tratta dell'usato, comunque, spesso è anche una questione di fortuna: potreste infatti trovare venditori intenzionati a liberarsi quanto prima della piattaforma e dunque metterla in vendita, con tanto di giochi, a prezzi molto accessibili. Potreste provare infine a chiedere a qualche vostro amico che la possiede se è intenzionato a liberarsene e potervi così accordare più facilmente su un prezzo conveniente per entrambi.

Qualunque sia il modello a cui puntate, informatevi sempre con attenzione sulle tante offerte Xbox 360 su eBay o altri mercatini online.