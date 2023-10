Quanto costa Xbox Series X per il Black Friday?

Il leaker billbil-kun di Dealbas anticipa una offerta del Black Friday per Xbox Series X, secondo quanto riportato infatti, in Francia alcune catene abbasseranno temporaneamente il prezzo di Xbox Series X di 100 euro.

Dal 20 al 27 novembre, Xbox Series X costerà dunque 449 euro invece di 549 euro, con uno sconto immediato di 100 euro sul prezzo di listino. La campagna promozionale è organizzata direttamente da Microsoft e coinvolge una serie di rivenditori autorizzati sul territorio francese, mentre non è chiaro se la stessa offerta verrà estesa anche ad altri paesi europei, come l'Italia, dunque non ci resta che aspettare comunicazioni in merito.

Durante il Black Friday 2022 abbiamo assistito ad uno sconto di 70 euro sulla piccola Xbox Series S, con la console venduta anche a 199 euro presso alcuni rivenditori, con un prezzo medio di 229 euro. La promozione anticipata da billbil-kun è sicuramente interessante e porta Xbox Series X al prezzo di 449 euro per sette giorni, un prezzo dunque inferiore rispetto al listino pre aumento, ricordiamo infatti che in estate il costo della console Microsoft è passato da 499 a 549 euro in Europa.

Non sappiamo al momento se ci saranno offerte Black Friday sui giochi Xbox e sugli abbonamenti Game Pass, ma probabilmente lo scopriremo tra la fine di ottobre la prima metà di novembre.