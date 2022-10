Quanto costa Xbox Series X/S al Black Friday, ci sono offerte?

Ci avviciniamo al Black Friday 2022, il periodo dell'anno ideale per risparmiare sull'acquisto di una nuova console. Abbiamo parlato delle possibili offerte Nintendo Switch per il Black Friday e degli sconti che potrebbero coinvolgere i bundle PS5, i giochi e gli accessori per la console Sony. E per quanto riguarda Xbox Series X/S?

Anche in questo caso non è semplice ipotizzare sconti per Xbox Series X, la console current-gen di Microsoft è ancora difficile da reperire nei negozi e i drop sono rari, più frequenti su Microsoft Store e Amazon rispetto ad altri retailer, ma comunque mai costanti. La situazione potrebbe migliorare per il Black Friday e la Holiday Season? Questa è la speranza dei giocatori ma come detto non ci sono certezze, noi da parte nostra non punteremo troppo sulla possibilità di bundle a prezzo scontato o offerte che possano portare al ribasso dil prezzo di Xbox Series X.

Discorso diverso invece per Xbox Series S, la piccolina di casa Microsoft è già stata protagoniste di interessanti offerte e addirittura Comet ha scontato Xbox Series S a 199 euro, promozione che ha registrato ovviamente il sold-out in pochissimi minuti. Per il Black Friday potrebbero ripresentarsi simili offerte oltre magari ad altre promo con controller o altri prodotti in bundle.

Anche i controller Xbox potrebbero subire un calo di prezzo per il Black Friday e non sono escluse promozioni legate agli abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate, mentre Xbox Store parteciperà sicuramente alla festa con gli ormai tradizionali Black Friday Deals, come accaduto anche negli anni scorsi.