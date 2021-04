Quanto costano le cuffie della Sony per PlayStation 5?

Quanto costano le cuffie per PS5? Sony ha lanciato a novembre le nuove cuffie wireless 3D Pulse per PlayStation 5, un headset senza fili pensato per valorizzare al massimo il comparto audio della console e in particolare le potenzialità legate al suono tridimensionale.

Le cuffie Pulse 3D per PS5 costano 99.99 euro su Amazon.it e 99.98 euro sul sito di GameStopZing, c'è da dire che ormai da mesi questo accessorio è introvabile se non sul mercato secondario a prezzi sensibilmente più alti. Se siete interessati all'acquisto dunque il consiglio è quello di aspettare nuovi rifornimenti da parte di Sony, con lo stabilizzarsi della produzione e distribuzione della console anche reperire gli accessori dovrebbe diventare più semplice.

Nel frattempo vi segnaliamo una offerta di GameStopZing che offre le cuffie Sony Platinum Wireless con un gioco a 179.98 euro, disponibilità immediata sul sito: "acquista il Platinum Wireless Headset + un gioco a scelta tra GTA V, MediEvil e Fast & Furious Crossroads a 179.98€. Promozione valida fino al 5 maggio, salvo esaurimento scorte."

Se volete saperne di più su questo headset vi rimandiamo alla recensione delle cuffie Pulse 3D per PS5, abbiamo avuto modo di provare questo accessorio al lancio di PlayStation 5 restando soddisfatti sotto ogni aspetto, dal prezzo al design, passando per le caratteristiche tecniche.