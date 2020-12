Quanto costano i giochi per la Nintendo Switch?

Siete interessati alla console Nintendo Switch? Vi siete chiesti quanto potrebbero costare i giochi per Switch, nel caso in cui ne aveste una? Potete fare qualche ricerca su internet oppure continuare a leggere questa breve panoramica sui prezzi dei giochi per Switch!

I giochi per console, si sa, hanno un costo a volte proibitivo. Collezionarne tanti richiede per questo tempo e una scelta accurata dei titoli da acquistare; in questo i giochi per Nintendo Switch non fanno eccezione. Normalmente, i giochi per Switch costano tutti (o quasi) 60 euro, e non calano di prezzo nemmeno dopo mesi dall'uscita.

Fortunatamente, non è raro trovare sconti su alcuni giochi all'interno del Nintendo eShop, inoltre il mercato dell'usato è abbastanza fornito perché molti giocatori hanno l'abitudine di provare un gioco e rivenderlo subito dopo in condizioni pari al nuovo, mettendoli all'asta su eBay o vendendoli tramite inserzioni Compralo Subito a prezzi leggermente inferiori rispetto a quello originale.

Ovviamente, il prezzo dipende dal gioco usato che state cercando, da quanto tempo è stato rilasciato e da quanto è ricercato. Per fare qualche esempio, se voleste comprare Super Mario Odissey usato su eBay potreste trovare alcune offerte che si aggirano sui 30-35 euro: poco più di metà rispetto al gioco nuovo. Stessa cosa per Zelda Breath of the Wild o giochi di calibro simile; trovarli a meno della metà del prezzo originale, anche se usati, è difficile.

In generale, vi suggeriamo di tenere d'occhio Nintendo eShop perché spesso potrebbe capitarvi di scovare qualche ottima offerta per le versioni digitali di un gioco. Inoltre, andando nella sezione "Giochi", potrete selezionare il filtro di ricerca "In saldo" per visualizzare direttamente tutti i titoli in sconto. Se riuscite ad acquistare, invece, su eBay, probabilmente avrete per le mani una cartuccia da inserire all'interno della Switch.