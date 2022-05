Quanto costano i giochi PS1 e PSP per i non abbonati a PlayStation Plus?

Come sappiamo, alcuni giochi PS1 e PSP potranno essere comprati singolarmente anche senza bisogno di essere abbonati al servizio PlayStation Plus Premium e Extra, ma quali sono i prezzi dei singoli giochi? Un piccolo indizio arriva dal PlayStation Store malese.

Nello specifico, sullo store malese hanno fatto la loro comparsa Oddworld Abe's Odyssey, Worms World Party e Worms Armageddon per PlayStation 1, acquistabili anche singolarmente. I prezzi? Oddworld Abe's Odyssey e Worms Armageddon costano 20 Ringgit ciascuno, circa 4 euro al cambio attuale, mentre Worms World Party costa 39 Ringitt, pari a circa 9 euro.

Il prezzo più alto sembra giustificato dalla presenza del supporto multiplayer online per Worms World Party, i prezzi sembrano decisi dai singoli publisher ma è probabile che Sony abbia fissato un ideale tetto massimo di 9.99 euro per i classici PlayStation 1 e PSP. Al momento i prezzi sono validi in ogni caso solamente per il mercato asiatico e non è escluso che in Europa i costi possano essere leggermente diversi.

Giochi come Oddworld Abe's Odyssey sembrano invece godere di filtri grafici in stile retrò e moderni, oltre a opzioni per migliorare la resa grafica sugli schermi di grandi dimensioni e per visualizzare il gioco in 4:3 o 16:9.