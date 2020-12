Quanto costano i giochi per PS5? I prezzi sono aumentati?

Il lancio di PlayStation 5 è ovviamente stato accompagnato dal debutto di tanti nuovi giochi in grado di sfruttare la sua potenza. Alcuni sono arrivati sul mercato assieme alla console, altri invece provengono dall'era PS4 e sono stati aggiornati appositamente.

Negli anni le produzioni videoludiche si sono fatte molto complesse, e i nuovi giochi vantano un impatto scenico notevole. A molti di voi, quindi, potrebbero sorgere spontanee delle domande: i prezzi sono aumentati rispetto al passato? Quanto costano i giochi per PS5?

Cominciamo subito col dire che sì, c'è stato un aumento medio del costo dei videogiochi. Adesso, ad esempio, è possibile trovare dei giochi per PS5 proposti al prezzo di listino di ben 79,99 euro, come nel caso di Demon's Souls, Godfall e il preordine di Returnal. Call of Duty Black Ops Cold War ed NBA 2K21 per PS5 sono invece in vendita a 74,99 euro, un prezzo leggermente più basso ma comunque superiore al tetto dei 69,99 euro ai quali eravamo abituati. Non tutti, però, stanno seguendo questa politica: i giochi next-gen di Ubisoft (Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Wach Dogs Legion) hanno mantenuto il prezzo di listino di 69,99 euro, e non mancano giochi a prezzo budget come Devil May Cry 5 Special Edition a 39,99 euro.

Insomma, anche se è stato raggiunto un nuovo tetto massimo, la varietà non manca. A questi prezzi vanno inoltre sottratti gli sconti applicati dai rivenditori, specialmente in questo periodo natalizio, in cui non è raro imbattersi in saldi di vario genere, sia online che nei negozi fisici.