Quanto costano i Joy-Con di Nintendo Switch? Prezzi aggiornati 2021

Acquistando Nintendo Switch avrete due controller Joy-Con in dotazione ma è possibile acquistare singolarmente altri controller? La risposta a questa domanda è ovviamente positiva, ma quanto costano i Joy-Con di Switch?

Proprio la struttura stessa di Nintendo Switch, caratterizzata dalla possibilità di staccare e riattaccare a piacimento i due piccoli joypad che fungono da controller per la console, chiamati Joy-Con, in modo tale da poter decidere se utilizzare Nintendo Switch in modalità fissa o portatile.

Che sia per rimpiazzare un paio di Joy-Con afflitti da problemi tecnici, o semplicemente per averne un paio extra da utilizzare per giocare insieme ai vostri amici in cooperativa locale sulla stessa console, potreste ritrovarvi nella condizione di voler acquistare una nuova coppia di Joy-Con, i quali vengono naturalmente venduti anche separatamente rispetto alla console stessa. Vediamo quindi quali sono i prezzi che potreste aspettarvi.

Quanto costano i Joy-Con di Switch

Allo stato attuale delle cose, acquistare una coppia di Joy-Con attraverso le maggiori catene di rivenditori che si occupano di prodotti videoludici vi costerà unacirca, valore che cambia a seconda della versione che sceglierete di acquistare. La versione base, quella con Joy-Con rosso e grigio, è quella che costa di meno, con ildedicate a Pokémon, Super Mario e in generale per le versioni di altre colorazioni.Da GameStopZing Amazon.it trovate una vasta selezione di controller per Nintendo Switch di tutti i colori, comprese le edizioni speciali a tiratura limitata.