Quanto costano le microtransazioni di Final Fantasy 7 Ever Crisis?

Da questa notte è finalmente possibile scaricare gratuitamente Final Fantasy 7 Ever Crisis su iPhone, iPad e Android. Se anche voi siete interessati al free to play con Cloud e compagni, ecco alcuni dettagli sul prezzo delle microtransazioni.

Ecco di seguito l’elenco dei pacchetti che si possono acquistare nel negozio di Final Fantasy 7 Ever Crisis, riportati sulla pagina del prodotto sull’App Store:

Weapon Enhancement LV 90 Pack - 39,99 euro

Weapon Enhancement LV 70 Pack - 34,99 euro

Weapon Enhancement LV 50 Pack - 17,99 euro

Weapon Enhancement LV 80 Pack - 39,99 euro

Weapon Enhancement LV 60 Pack - 22,99 euro

Weapon Enhancement LV 40 Pack - 9,99 euro

Weapon Enhancement LV 30 Pack - 5,99 euro

Legendary Pack - 1,99 euro

Weekly Legendary Bundle Pack - 22,99 euro

SOLDIER Pass - 2,99 euro

Red Crystal Pack A - 2,99 euro

Red Crystal Pack B - 8,99 euro

Red Crystal Pack C - 17,99 euro

Daily Pack XII - 22,99 euro

Boost Pass - 8,99 euro

Premium Hunts - 14,99 euro

Daily Pack XIII - 79,99 euro

Ci teniamo a sottolineare che Final Fantasy 7 Ever Crisis è un free to play che può essere giocato anche senza ricorrere agli acquisti in app, i quali sono del tutto facoltativi.

Se non l’avete ancora fatto, sulle nostre pagine potete trovare tutti i passaggi da seguire per avviare il download di Final Fantasy 7 Ever Crisis su cellulari Apple e Android sui rispettivi store digitali.