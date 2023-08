Quanto costano le nuove cuffie PlayStation Pulse Explore e Pulse Elite?

PS5 portatile per i Remote Play ma non solo: PlayStation Portal e' solo uno dei nuovi hardware PlayStation, la casa giapponese si prepara a lanciare anche due nuovi modelli di cuffie della linea Pulse. Ecco le caratteristiche, la finestra di lancio ed il prezzo.

Prezzo PlayStation Pulse Explore

La vera novità della famiglia PlayStation Pulse si chiama Explore, auricolari in-ear che promette un'esperienza audio di alto profilo grazie alla tecnologia avanzata per la riduzione del rumore tramite AI e al doppio microfono integrato. Gli auricolari Pulse si ricaricano grazie alla custodia integrata, quest'ultima dotata di LED per segnalare lo stato della batteria e la carica residua. Il prezzo? Gli auricolari PlayStation Pulse costano 219.99 euro, disponibilità prevista entro la fine dell'anno.

Cuffie PS5 Pulse Elite

Le Pulse Elite riprendono il design delle cuffie Pulse 3D Wireless uscite al lancio di PlayStation 5, questa versione si presenta sul mercato con alcune migliorie come il supporto audio lossless per una maggior qualità sonora, microfono estraibile e tecnologia AI per la riduzione del rumore. Incluso nella confezione uno stand da usare sia come supporto sia come base di ricarica. Il prezzo di PlayStation Pulse Elite e' di 149.99 euro, disponibilità prevista entro fine 2023.

I preordini dovrebbero aprire a breve, inoltre Sony ha anche svelato PlayStation Link, un piccolo dongle USB (per PS5 e PC) da usare per fare in modo che l'audio sia di alta qualità e non ci siano perdite di segnale o ritardi nella trasmissione.