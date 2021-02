Quanto costano Pokemon Spada e Scudo? Prezzo aggiornato febbraio 2021

Quanto costano Pokemon Spada e Pokemon Scudo? I due più recenti giochi della serie hanno subito dal lancio vari cali di prezzo anche se per acquistarli a prezzo scontato è necessario aspettare il momento. E questo momento adesso è arrivato.

Pokemon Spada e Scudo costano 48.99 euro su Amazon.it invece di 59.99 euro, con un risparmio di 11 euro (-18%) sul prezzo di listino. Questa è ad oggi l'offerta più conveniente del mese di febbraio per comprare Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch, qui sotto vi lasciamo i link diretti per l'acquisto su Amazon con spedizione rapida e consegna garantita entro l'11 febbraio.

Pokemon Spada e Scudo Prezzo

Il prezzo è riferito alle versioni standard in formato fisico su cartuccia e non al codice digitale, non sono previsti invece contenuti extra di alcun tipo, con il Pass Espansione che andrà necessariamente acquistato a parte per accedere ai DLC L'Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre Innevate della Corona.

Pokemon Spada e Scudo hanno venduto oltre 20 milioni di copie posizionandosi al terzo posto nella classifica dei giochi Pokemon più venduti di sempre dietro a Pokemon Oro e Argento (23 milioni) e Pokemon Rosso/Blu/Verde con 31 milioni di copie.