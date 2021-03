Quanto costano i punti FIFA FUT e dove si comprano?

I FIFA points sono una valuta virtuale che consente di comprare i vari pacchetti disponibili su FIFA Ultimate Team. Sono acquistabili direttamente dall'interno del gioco, dal negozio ufficiale della piattaforma da cui giocate o presso i rivenditori autorizzati. Ma quanto costano i punti FIFA?

Quanto costano i FIFA points?

Qui di seguito trovate il listino prezzi ufficiale dei FIFA points per l'Europa, si parte dal pacchetto base con 500 punti FIFA a 4.99 euro per arrivare al pacchetto più costoso che include 12.000 punti FIFA points per 99,99 euro.

500 FIFA Points – 4,99€

FIFA Points 750 FIFA Points – 7,49€

FIFA Points 1050 FIFA Points – 9,99€

FIFA Points 1600 FIFA Points – 14,99€

FIFA Points 2200 FIFA Points – 19,99€

FIFA Points 4600 FIFA Points – 39,99€

FIFA Points 12000 FIFA Points – 99,99€

Punti FIFA dove si comprano

Per comprare FIFA points avete diverse opzioni. La più semplice è quella di utilizzare lo store digitale della vostra piattaforma, su PlayStation Store, Steam, EA Origins e Xbox Store troverete i punti FIFA in vendita al prezzo elencato qui sopra, acquistabili ovviamente in qualsiasi momento e senza alcun limite.



In alternativa potete acquistare le card da GameStopZing oppure su Amazon.it o presso tutti i principali rivenditori e grandi magazzini. Di cosa si tratta? Di semplici tessere di cartoncino con stampato un codice alfanumerico che verrà stampato sullo scontrino, vi basterà successivamente immettere il codice sullo store della vostra console per poter riscattare i punti acquistati. Se avete da poco cominciato a giocare a FIFA Ultimate Team, sicuramente vi interesserà sapere quando escono i premi settimanali FUT Champions.