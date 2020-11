Quanto costano Resident Evil 2 e Resident Evil 7 per il Black Friday?

Sono due dei giochi di Resident Evil più amati e venduti degli ultimi anni: parliamo naturalmente di Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7, titoli che hanno subito un taglio di prezzo per il Black Friday. Quanto costa Resident Evil 2? E quanto costa Resident Evil 7? Scopriamolo insieme.

I prezzi più bassi per entrambi i giochi in versione PlayStation 4 al momento si trovano sul PlayStation Store: Resident Evil 2 costa 15.99 euro mentre Resident Evil 7 Biohazard costa 9.99 euro, impossibile trovare prezzi più bassi nei negozi fisici e presso i rivenditori online.



Tutti e due i giochi sono in vendita ai prezzi indicati in versione standard senza DLC o contenuti aggiuntivi di nessun tipo. Resident Evil 7 Gold Edition costa 49.99 euro (include Resident Evil 7 Biohazard, Filmati Confidenziali vol. 1, Filmati Confidenziali vol. 2 e Fine di Zoe). Resident Evil 2 Deluxe Edition costa 49.99 euro e include il gioco completo con i seguenti pacchetti: Costume Leon Sceriffo di Arklay, Costume Leon Noir, Costume Claire Militare, Costume Claire Noir, Costume Claire Elza Walker, Arma Deluxe Samurai Edge e la colonna sonora in versione originale.



Un buon momento per recuperare Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7 Biohazard in occasione delle offerte del Black Friday, promozioni valide fino al 30 novembre.