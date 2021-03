Quanto costano le skin di Fortnite? Prezzi in euro e V-Bucks

Uno degli aspetti più apprezzati dai giocatori del famoso Battle Royale di Epic è la possibilità di personalizzare il proprio eroe tramite l'utilizzo di skin, o costumi, presenti in gran numero e ottenibili grazie alla valuta virtuale chiamata V-Bucks.

Oltre alle rare occasioni in cui è possibile mettere le mani gratuitamente su una nuova skin, come nel caso di Alli, riservata a tutti i nuovi abbonati di aprile, i costumi di Fortnite vanno comprati in cambio di V-Bucks. Ci sono veramente tantissime skin in Fortnite, divise in base alla loro rarità a partire dalle Non comuni fino alle più ambite, le Leggendarie. La loro rarità corrisponde a un colore e ne determina anche il prezzo in V-Bucks, secondo il seguente schema:

Non Comune (Verde): 800 V-Bucks

(Verde): 800 V-Bucks Raro (Blu): 1.200 V-Bucks

(Blu): 1.200 V-Bucks Epico (Viola): 1.500 V-Bucks

(Viola): 1.500 V-Bucks Leggendario (Arancione): 2.000 V-Bucks

Vi sarete quindi chiesti quanto costa comprare un skin, dato che i V-Bucks sono una moneta virtuale e vanno anch'essi acquistati. Ebbene, è possibile rifornirsi di V-Bucks sia in modalità Battaglia reale sia su Salva il Mondo, e per farlo basta accedere al menu e cliccare sul simbolo + in alto a destra nella schermata principale. Di seguito potete vedere gli attuali prezzi dei bundle contenenti V-Bucks, acquistabili anche tramite PlayStation Store o Microsoft Store se giocate da console.

Il pacchetto d’assi : 600 V-Buck (500 V-Bucks + 100 Bonus) e una skin epica: 5,49€ (su Android/iOS), 4,99€ (su Xbox One, PC, PS4)

: 600 V-Buck (500 V-Bucks + 100 Bonus) e una skin epica: 5,49€ (su Android/iOS), 4,99€ (su Xbox One, PC, PS4) 1000 V-Bucks : 10,99€ (su Android/iOS), 9,99€ (su PC, Xbox One e PS4)

: 10,99€ (su Android/iOS), 9,99€ (su PC, Xbox One e PS4) 2500+300 (Bonus) V-Bucks : 27,99€ (su Android/iOS), 24,99€ (su PC, Xbox One e PS4)

: 27,99€ (su Android/iOS), 24,99€ (su PC, Xbox One e PS4) 6500+1500 (Bonus) V-Bucks : 64,99€ (su Android/iOS), 59,99 € (su PC, Xbox One e PS4)

: 64,99€ (su Android/iOS), 59,99 € (su PC, Xbox One e PS4) 10000+3500 (Bonus) V-Bucks: 109,99€ (su Android/iOS), 99,99€ (su PC, Xbox One e PS4)

Come potete notare ci sono alcune differenze di prezzo, anche se leggere, tra le versioni mobile del gioco e quelle su console/PC.

In generale possiamo concludere quindi che una skin su Fortnite può costare dai 10 ai 30 euro, a seconda della sua rarità. Fortunatamente, ci sono molti modi per ottenere V-Bucks gratuitamente, ad esempio grazie agli eventi periodici e alle ricompense dei livelli di Battle Pass.