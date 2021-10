Quanto costano Xbox Series X e Xbox Series S per il Black Friday di Microsoft?

Quanto costa Xbox Series X al Black Friday? E la piccola Xbox Series S? Le due console next-gen di Microsoft saranno sicuramente protagoniste delle offerte per il venerdì nero, ma quali sconti possiamo aspettarci?

Se nel caso di Xbox Series X non ci aspettiamo tagli di prezzo (la console ha un costo di 499.99 euro di listino) possiamo però ipotizzare la presenza di bundle vantaggiosi da parte delle grandi catene che potrebbero proporre Xbox Series X con abbonamento Game Pass incluso, un secondo controller o magari un headset o altri accessori.

Discorso diverso per Xbox Series S, che potrebbe essere protagonista di varie promozioni da parte della stessa Microsoft o di rivenditori indipendenti, grandi catene e negozi online. Mentre scriviamo Xbox Series S costa 287 euro da GameStop invece di 299.99 euro (normale prezzo di listino al pubblico) e non sono escluse ulteriori promozioni che possano abbassare ulteriormente il prezzo (magari fino a 269 o 279 euro) o includere controller e abbonamento Game Pass in bundle.

Nelle prossime settimane (il Black Friday è il 26 novembre) sicuramente Microsoft Store e altri rivenditori comunicheranno tutte le offerte e le promozioni Black Friday 2021, ricordate di seguirci sul canale Telegram sconti e offerte di Everyeye per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni del Black Friday.