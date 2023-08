Quanto potrebbe costare PS5 Pro? Ipotesi e speculazioni

A quasi tre anni dal lancio di PlayStation 5, avvenuto in tutti i principali mercati del mondo nel novembre del 2020, hanno cominciato a rincorrersi dei rumor secondo i quali Sony sarebbe in procinto di lanciare un mercato un modello tecnicamente più avanzato: una PS5 Pro insomma, sulla falsariga delle PS4 Pro uscita nel 2016.

A rendere plausibili i rumor ci pensa la storia della stessa Sony, che si è appunto già dimostrata incline a progettare e lanciare delle console cosiddette "mid-gen", di metà generazione. Lo scorso maggio, il noto insider Tom Henderson si è detto certo dell'esistenza di PlayStation 5 Pro, suggerendo anche l'imminente partenza dei dev-kit in direzione delle case di sviluppo.

Le specifiche tecniche di PS5 Pro trapelate tratteggiano i connotati di un dispositivo decisamente potente, atto a far girare i giochi a risoluzioni native più vicine al 4K mantenendo alto il framerate. Sotto la scocca dovrebbe trovare posto un SoC di AMD che risponde al nome in codice di "Viola", dotato di 30 WGP (WorkGroup Processor), ovvero dei cluster di core che dovrebbero equivalere a 60 CU, laddove PS5 può invece contare su "soli" 36 CU. Si parla inoltre di CPU della serie Zen 5 e GPU RDNA 4, con possibile supporto a FSR3.

Quanto potrebbe costare PS5 Pro?

Rispondere a questa domanda in mancanza di conferme ufficiali (specialmente in merito alle specifiche tecniche, che i rumor descrivono come decisamente abbondanti) è parecchio arduo, ma possiamo provare a fare qualche speculazione guardando alla storia passata di Sony. PlayStation 4 Pro è arrivata sul mercato nel 2016 a 399,99 euro (che in Italia si sono trasformati magicamente a 409,99 euro), un prezzo di listino identico a quello della prima versione di PlayStation 4, lanciata esattamente tre anni prima. Contestualmente al debutto di PS4 Pro, Sony ha inoltre immesso sul mercato un modello slim di PS4 da 299 euro, abbassando dunque la soglia d'ingresso nell'ecosistema PlayStation.

Alla luce di ciò, ci viene naturale immaginare uno scenario simile, con una PlayStation 5 Pro fissata a 549,99 euro (il prezzo di listino attuale di PlayStation 5 Standard), con il contestuale lancio di una versione Slim di PS5, con un prezzo adeguatamente scalato nel territorio dei 400 euro.

Quello appena descritto ci sembra lo scenario più plausibile, ma c'è da dire che dal 2016 a questa parte lo scenario economico mondiale è cambiato drasticamente, dunque non ci sentiamo di escludere del tutto un prezzo anche leggermente più alto, ma comunque non superiore ai 599,99 euro, un limite che ci auguriamo Sony (come qualsiasi altra compagnia) non voglia mai superare. Ricordiamo che anche la concorrenza, nel 2017, si è presentata sul mercato con una console mid-gen, Xbox One X, ad un prezzo maggiore della console precedente (ben 500 euro all'epoca!), quindi è davvero tutto possibile.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Condividete le vostre ipotesi nei commenti, la discussione è aperta!