Quanto è costato Lords of the Fallen? Più di 60 milioni di euro

Sappiamo che The Lords of the Fallen ha venduto un milione di copie, ma quanto è costato il gioco di CI Games? La compagnia polacca ha rivelato le spese sostenute durante l'ultima riunione con gli azionisti, un dato che non emerge spesso e che ci aiuta a capire alcuni aspetti legati a produzione, sviluppo e marketing.

In totale, CI Games avrebbe speso poco più di 62 milioni di euro, cifra questa che rende The Lords of the Fallen il gioco più costo mai prodotto dall'azienda. 40 milioni sono stati spesi per lo sviluppo (esclusi i costi di licenza per l'Unreal Engine 5), circa 18 milioni di euro sono stati utilizzati per il marketing e 4.8 milioni di euro sono serviti per stampare e distribuire le copie fisiche.

Il CEO di CI Games specifica in ogni caso che i costi di marketing sono stati considerati come un investimento a lungo termine per il franchise, con l'obiettivo di far conoscere sempre di più il marchio Lords of the Fallen, presumibilmente (ipotizziamo noi) anche in vista dell'uscita di possibili sequel o espansioni.

Non sappiamo se The Lords of the Fallen stia già generando profitti o se deve ancora ripagarsi i costi di produzione, il Soulslike ha venduto un milione di copie in dieci giorni, bisogna ora capire come andranno le vendite a lungo termine.