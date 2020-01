Quanto è costato a Microsoft il trasferimento di Ninja su Mixer?

La scorsa estate il mondo dello streaming videoludico è stato scosso dal passaggio di Ninja da Twitch a Mixer. Come saprete, il creatore di contenuti era una delle presenze più popolari sulla piattaforma di proprietà di Amazon, per cui la notizia di un suo trasferimento alla concorrente targata Microsoft, ha fatto discutere.

Si tratta però di una mossa che ha perfettamente senso: Microsoft si è garantita una dei maggiori talenti in circolazione in esclusiva sulla propria piattaforma streaming nascente e che dunque aveva bisogno di una spinta per aumentare le proprie visualizzazioni.

Ma quando ha dovuto spendere il colosso di Redmond per aggiudicarsi le dirette di Ninja in esclusiva? Fino ad oggi né Blevins né Microsoft hanno rivelato i termini del contratto, ma arriva oggi una voce da un presunto ex collaboratore di Ninja, che ha svelato a CNN Business che la cifra sborsata da Microsoft si aggira tra i 20 e i 30 milioni di dollari, per un accordo pluriennale.

Microsoft non ha voluto commentare, e in un primo momento nemmeno lo staff di Ninja, che poi ha invece pubblicato un comunicato stampa in cui ha bollato questi rumor come speculazioni. Si tratta però di una cifra davvero importante, che può potenzialmente mettere il "mercato" degli streamer su cifre analoghe a quelle spese per i calciatori, ad esempio.

Anche perché di recente Pokimane ha rifiutato un contratto da 3 milioni di euro, per cui il potere contrattuale dei gaming influencer si sta davvero innalzando.