Quanto costava il Game Boy Advance al lancio in Italia nel 2001?

Il 22 giugno 2001, mentre il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston studiava un microchip sostitutivo dei codici a barre e Forbes indicava nuovamente Bill Gates come l’uomo più ricco del globo, l’Europa accolse entusiasta l’arrivo del nuovo Game Boy Advance. A tal proposito, quanto costava esattamente il nuovo gioiello di Nintendo?

Appena uscito sul mercato, il successore del Game Boy Color è costato agli italiani la bellezza di 250.000 lire, ovvero poco meno di 130 euro. Inutile dire che la console portatile ebbe un successo strepitoso, sia perché si presentò come una versione migliorata del precedente modello (con uno schermo a cristalli liquidi capace di visualizzare ancora più colori), sia perché l’unica alternativa era rappresentata dalla Neo Geo Pocket Color, una piattaforma di SNK già sconfitta dal primo Game Boy a colori e pertanto inadatta a competere con la piattaforma portatile Nintendo di nuova generazione..

