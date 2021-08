Quanto costava la PlayStation 1 appena uscita?

La prima, leggendaria PlayStation ha fatto il suo esordio in Giappone nel dicembre del 1994, per poi arrivare un anno dopo nel resto del mondo. Fu l'inizio di una grande storia che prosegue ancora oggi, con Sony che già sta ottenendo i primi importanti risultati commerciali dalla giovane PlayStation 5.

Vi ricordate quanto costava al lancio PlayStation 1? La console grigia del colosso giapponese al debutto in Italia costava la bellezza di 749.000 lire, pari a circa 570 euro odierni tenendo conto del potere di acquisto reale. Nel Regno Unito fu invece venduta a 299 sterline, esattamente come negli Stati Uniti, con prezzo di lancio fissato sui 299 dollari. Nel corso del tempo non sono ovviamente mancati tagli di prezzo, offerte e nuovi modelli, come la celebre PSOne venduta a partire da luglio 2000 a un prezzo economico che ha rafforzato ulteriormente il successo della prima, storica console di casa Sony, capace di vendere in tutto il mondo oltre 73 milioni di unità.

La prima PlayStation ha scritto pagine di storia videoludica divenendo la console più popolare e amata della sua generazione. Restando in tema di curiosità, vi ricordate quanto costava la PlayStation 2 al lancio? E ancora, sapete quanti videogiochi sono usciti su PlayStation 3?