Quanto costava la PlayStation 3 al lancio in Italia?

PlayStation 3 è uscita in Italia nel 2007, con qualche mese di ritardo rispetto al lancio in Giappone e Nord America avvenuto nel novembre 2006. Ma quanto costava l'allora nuova console Sony nei primi mesi di disponibilità nel nostro paese?

Il prezzo di lancio di PS3 in Italia era pari a 599.99 euro per la versione da 60 GB, la variante con hard disk da 20 GB aveva un prezzo più basso (499.99 euro) ma non è mai stata distribuita in Italia ma solamente in Giappone, Nord America e alcuni selezionati paesi europei.

Un prezzo di lancio piuttosto elevato che nel primo periodo di commercializzazione ha influito sulle vendite di PlayStation 3, considerando che le console concorrenti come Xbox 360 e Wii venivano proposte ad un prezzo sensibilmente inferiore, nel caso di Xbox 360 anche 199 euro per quanto riguarda la versione Arcade priva di hard disk interno. Negli anni si sono avvicendati vari tagli di prezzi fino all'introduzione del modello Slim e di successive revisioni che hanno portato negli ultimi tempi lo street price fino a 129 o 99 euro per smaltire le scorte di magazzino.

Nonostante l'alto prezzo di lancio, con i successivi price cut la console Sony ha recuperato il terreno perso inizialmente vendendo oltre 80 milioni di console in tutto il mondo al 2013. Curiosità: sapete quanto costava la PS1 appena uscita in Italia nel 1995?