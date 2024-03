Vi ricordate quanto costava la PS4 al lancio in Italia nel 2013?

Era il 29 novembre del 2013 quando PlayStation 4 faceva il suo esordio in Europa, Italia compresa, prendendo il posto di PlayStation 3 e dando così il via a una nuova generazione di console targate Sony.

Vi ricordate quanto costava PS4 al lancio in Italia? Il colosso nipponico distribuì la sua quarta console casalinga ad un prezzo fissato a 399 euro, all'epoca piuttosto competitivo considerati gli standard di quegli anni. Di sicuro c'era una bella differenza rispetto a quanto costava la PlayStation 3 al lancio in Italia nel 2007, il cui modello da 60GB (l'unico distribuito ufficialmente nel Bel Paese al day one) fu proposto all'impegnativa cifra di 599 euro. PS4 si presentò dunque sul mercato con ben 200 euro di differenza in meno rispetto al suo diretto predecessore, attirando più facilmente e velocemente l'attenzione dei consumatori.

L'esordio della console Sony venne accompagnato da giochi quali Killzone Shadow Fall, Knack, Assassin's Creed IV Black Flag, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts e FIFA 14 giusto per fare alcuni nomi. Al 31 marzo 2022 PS4 ha venduto più di 117 milioni di unità superando così i risultati di PS3 (arrivata a 87,4 milioni di console al 31 marzo 2017). Da quel momento Sony non ha tuttavia aggiornato nuovamente i risultati commerciali della quarta PlayStation, concentrando tutte le sue attenzioni sulla nuova PlayStation 5.