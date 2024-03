Quanto costavano i giochi della PlayStation 1 in lire in Italia?

Si discute spesso del prezzo dei videogiochi, soprattutto in tempi odierni dove le produzioni Tripla A proposte a 80 euro stanno ormai diventando una consuetudine sempre più consolidata. Ma vi ricordate quanto venivano i giochi nuovi per la prima PlayStation in Italia?

Parliamo di un'epoca in cui le lire erano ancora la moneta corrente, e solitamente un titolo appena uscito per la storica prima console casalinga di Sony aveva un prezzo standard sulle 89.000 lire. Non si trattava in ogni caso di un prezzo fisso per ogni singola produzione, ma in alcuni casi si raggiungevano numeri ancora più alti, anche sulle 99.000 lire o 109.000 per i giochi basati su più dischi. Insomma, a seconda del prodotto le oscillazioni non mancavano nemmeno allora, un po' come nei tempi odierni in cui ai giochi proposti a 80 euro è possibile trovare anche titoli in vendita a 70 o 60 euro, se non ancora meno in caso di giochi indie od opere di minore portata.

In ogni caso allora su PS1 erano comunque belle cifre da spendere considerata anche la frequenza costante con cui i nuovi giochi inondavano gli scaffali dei negozi. Anche per questo, dunque, l'arrivo dei giochi Platinum per PS1 fu una svolta considerato che permetteva di acquistare a prezzi scontati facilmente abbordabili i grandi giochi appartenenti a questa specifica collana.

Tra questi erano compresi anche alcuni dei migliori giochi per PS1 mai realizzati, permettendo così di portarsi a casa opere di elevata caratura risparmiando non poco.