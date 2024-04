Quanto costavano i giochi PS2 in lire e poi in euro? I prezzi dell'epoca

Vi abbiamo ricordato quanto costavano i giochi PS1 in Italia all'epoca in cui la prima console Sony spopolava nei nostri territori. Tocca ora al suo successore, il leggendario monolite nero del colosso nipponico divenuto realtà in Europa nel novembre del 2000.

Ricordate quanto costavano i giochi PS2 in Italia? Quando la piattaforma Sony sbarcò in Italia c'erano ancora le lire, e la larga maggioranza dei titoli per PS2 erano proposti a un prezzo tra le 109.000 lire e le 110.000 lire, sebbene non mancassero anche produzioni di minore portata proposte al lancio a 99.000 lire.

A partire dal primo gennaio 2002 l'Euro è entrato in circolazione segnando il passaggio alla nuova valuta anche in Italia: ciò portò dunque a un cambiamento nei prezzi di listino dei giochi PS2, con i nuovi prodotti appena pubblicati venduti a 60 euro. Ovviamente ciò poteva differire a seconda del prodotto e non mancavano dunque numerosi titoli proposti a prezzo budget.

Nella generazione delle console a 128-bit la PS2 ha registrato i successi più grandi a livello commerciale, offrendo un parco titoli sconfinato ed imponendosi come la console più venduta di tutti i tempi, record che detiene ancora oggi: a tal proposito, dunque, scopriamo quanto ha venduto realmente PS2 nel corso degli anni.

