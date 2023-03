Quanto costerà Armored Core 6? Alcuni retailer hanno rivelato il possibile prezzo

Il mese di dicembre 2022 ha portato con sé numerosi annunci nel mondo videoludico, tra cui quello di Armored Core 6 nel corso dei The Game Awards. Le informazioni relative al tanto atteso progetto targato FromSoftware sono poche eppure, nelle scorse ore, sembrerebbe che alcuni retailer abbiano rivelato il possibile prezzo del gioco.

Alcune note catene di negozi estere hanno riportato, all'interno delle loro pagine interne relative al prodotto in questione, il possibile costo del titolo: si parla di un prezzo che si attesterà sui 59,99 dollari per Amored Core 6 (al cambio attuale circa 63 euro, quindi si parla di un possibile costo di 69,99 euro).

Si tratta di un valore di mercato in contrapposizione alle politiche dei prezzi attuate dalle grandi aziende di sviluppo videoludiche, visto l'aumento del valore delle esperienze digitali giunto complessivamente - in dollari americani - a 69,99 dollari. Al momento, però, non vi è modo di sapere con certezza se il prezzo di Armored Core 6 rimarrà il medesimo anche in seguito all'annuncio di ulteriori informazioni da parte del publisher.

Inoltre, per adesso, nelle pagine dei principali retailer internazionali è presente la sola scheda prodotto relativa alla versione Xbox Series X di Armored Core 6, alla cui descrizione del gioco di FromSoftware viene riportato quanto segue:

"Assemblate e pilotate il vostro mech con una manovrabilità 3D per muovervi liberamente attraverso missioni tridimensionali dal ritmo incalzante. Affrontate sfide difficili e sopraffare i vostri nemici con movimenti dinamici che sfrruttano appieno il combattimento a distanza e in mischia. Godetevi una varietà di azioni che possono essere veramente realizzate solo con i mech". La descrizione del prodotto, per quanto non riporti alcuna informazione rilevante, segue a ruota le recenti dichiarazioni del producer di Armored Core 6 circa il cambiamento avvenuto con Dark Souls e altri titoli della casa di sviluppo.