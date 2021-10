Quanto costerà FIFA 22 per il Black Friday, ci saranno sconti e offerte?

Il nuovo gioco di calcio Electronic Arts è appena uscito e sono in molti a chiedersi quanto costerà FIFA 22 per il Black Friday? Il Venerdì Nero si terrà quest'anno il 26 novembre e FIFA potrebbe essere sicuramente uno dei giochi in vendita a prezzo scontato.

Nel momento in cui scriviamo FIFA 22 costa 69.99 euro su Amazon ma possiamo aspettarci che il prezzo scenda per le offerte del Black Friday 2021, nei giorni successivi al lancio il gioco è stato venduto anche a 49.99 euro (39.99 euro la versione per Nintendo Switch), idealmente per il Black Friday il prezzo dovrebbe tornare ad assestarsi su questa cifra.

In base ai trend degli scorsi anni, settimana del Black Friday e Cyber Monday FIFA 22 dovrebbe costare tra i 39.99 euro ed i 49.99 euro in base alla versione, con le edizioni PS5 e Xbox Series X/S che potrebbero scendere a 59,99 euro. Aspettarsi un prezzo più basso è irrealistico dal momento che in passato il calo di prezzo a 29.99 euro si è verificato sopratutto nella seconda parte della stagione calcistica, idealmente dal mese di marzo.

Chiaramente si tratta solamente di ipotesi e ancora non abbiamo informazioni certe, ne sapremo sicuramente di più a metà novembre quando le prime offerte Black Friday 2021 inizieranno a fare la loro comparsa nei negozi online e negli store fisici.