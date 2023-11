Quanto costerà PlayStation 5 con il Black Friday? Noto leaker anticipa i grandi sconti

Quanto costerà la PlayStation 5 con il Black Friday? Il fatidico momento dei grandi sconti a tema tecnologico e non solo si sta avvicinando. Manca una sola settimana all'avvio del Black Friday, occasione con la quale il mondo Sony potrebbe applicare una grossa scontistica all'ammiraglia dell'ecosistema PlayStation, almeno stando ai primi leak.

Più nel dettaglio, nel corso delle ultime ore, il noto leaker Billbil-Kun ha rilasciato alcune informazioni sui piani promozionali dell'azienda in Spagna per il periodo che andrà dal 14 al 27 novembre, con PlayStation 5 Standard a soli 429 euro. Lo stesso insider ritiene valida l'idea che la suddetta iniziativa possa giungere nel resto dell'Europa (Italia compresa), il che potrebbe tradursi in un'occasione da non lasciarsi sfuggire per gli appassionati del mondo PlayStation intenzionati ad incamminarsi verso l'ultima generazione videoludica.

Ma le offerte non terminano di certo qui: come dichiarato sempre da Billbil-Kun via X, sappiamo che Dualsense verrà venduto al prezzo di 49,99 euro in tutte le sue colorazioni, con un prezzo che salirà a 89,99 per il bundle controller + EA Sports FC 24. Si attendono maggiori riscontri a partire dai prossimi giorni, soprattutto per quel che concerne le restanti periferiche hardware e, soprattutto, il lato software con le principali esclusive dei PlayStation Studios. Dopo che negli scorsi giorni PS5 è scesa ad un super prezzo di 499.99 euro con un gioco per il Black Friday, le grandi promo si fanno sempre più vicine.