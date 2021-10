Quanto costerà la PS5 al Black Friday, ci saranno offerte?

Il Black Friday 2021 si terrà venerdì 26 novembre, il giorno dopo la Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, possiamo aspettarci le prime offerte già a partire dal weekend precedente e per tutta la settimana del Black Friday. Ma ci saranno sconti anche su PlayStation 5?

Considerando la scarsità di PS5 disponibili per la vendita e il fatto che a dodici mesi dal lancio la console Sony (così come Xbox Series X in realtà) non sia ancora disponibile nei negozi se non tramite preordine o drop a sorpresa, è difficile aspettarsi tagli di prezzi per PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital.

PS5 resta un prodotto ambitissimo che non ha bisogno di tagli di prezzo e sconti per vendere, sicuramente Sony non proporrà price cut ufficiali ed è difficile aspettarsi riduzioni da parte delle grandi catene, le quali potrebbero però proporre la console in bundle con giochi e accessori a prezzo conveniente scontando magari questi ultimi.

PS5 a 499.99 euro e PS5 Digital a 399.99 euro con in regalo un secondo DualSense, altri accessori, abbonamenti PlayStation Plus o magari un gioco, è certamente realistico aspettarsi promozioni di questo tipo invece di tagli di prezzo. Sicuramente ci saranno invece offerte sui migliori giochi per PlayStation 5 e accessori, acquistabili singolarmente a prezzi ridotti rispetto al listino.

Dovremo attendere però il mese di novembre per avere una idea più chiara sulla situazione legata alle offerte PS5 per il Black Friday.