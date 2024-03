Quanto costerà PS5 PRO? DF ipotizza 600 dollari, forse senza lettore Blu-Ray

Nelle scorse ore Digital Foundry ha commentato le specifiche tecniche leak di PS5 PRO giudicandole verosimili seppur mettendo in chiaro come alcuni risultati in termini di risoluzione e framerate siano solamente fantascienza allo stato attuale.

Senza voler commentare ulteriormente le caratteristiche tecniche (vi abbiamo già spiegato perché sarà impossibile vedere giochi a 4K e 120fps su PS5 PRO) soffermiamoci invece sulle ipotesi di Digital Foundry legate al prezzo di PlayStation 5 PRO.

Secondo Richard Leadbetter, PlayStation 5 PRO potrebbe avere un prezzo minimo di partenza di 599 dollari per la versione digitale, quindi senza lettore Blu-Ray di serie. Sony sembra voler ripercorrere infatti la strada seguita con PS4 PRO, dove i costi di produzione che incidono maggiormente sono il SoC migliorato e un miglior sistema di ventilazione, ammesso che questo aspetto venga ottimizzato e migliorato nel modello PRO. Sony dovrebbe proseguire con la tecnologia produttiva a 6nm per contenere i costi, senza offrire alcun upgrade per quanto riguarda la memoria e lo spazio di archiviazione, con PS5 PRO che dovrebbe montare lo stesso SSD (anche nelle dimensioni) di PS5 Slim.

Chiaramente si tratta solamente di una ipotesi personale di Leadbetter e la realtà potrebbe essere diversa. Sony ha però più volte fatto capire di non avere margini per abbassare il prezzo di PS5 e PS5 Slim in maniera permanente poiché i profitti sono già ridotti al minimo, difficile quindi pensare che l'azienda voglia vendere PlayStation 5 PRO in perdita o con un guadagno irrisorio su ogni unità.

