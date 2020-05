Quanto costerà Xbox Series X? Nuovi indizi sul prezzo dal progettista Jason Ronald

Nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer.net a margine dell'evento Inside Xbox del 7 maggio, il progettista di Xbox Series X, Jason Ronald, è tornato a discutere del prezzo della console nextgen di Microsoft.

Per cercare di offrire un chiarimento sulla strategia commerciale di Microsoft per la nextgen, Ronald ha voluto riallacciarsi alle dichiarazioni condivise a tal proposito dal boss della divisione Xbox, Phil Spencer, per sottolineare che "penso che Phil sia stato abbastanza trasparente. Abbiamo progettato il sistema con un prezzo in mente. Nutriamo una grande fiducia nel sistema che abbiamo progettato, ma allo stesso tempo saremo agili sul prezzo".

Pur senza poter azzardare un prezzo ipotetico di Xbox Series X, il progettista della console Microsoft riassume il punto di vista della casa di Redmond e spiega che "per farla breve, nel dare forma al sistema avevamo un prezzo in mente e questo ne ha influenzato l'architettura che abbiamo finalizzato. Sai, è stata una cosa divertente da fare, come giocatori e sviluppatori di videogiochi desideriamo sempre avere qualcosa di più. Allo stesso tempo, sappiamo anche che dobbiamo offrire qualcosa al pubblico ad un prezzo interessante, un costo che possano sostenere le persone in tutto il mondo. Quindi è stata questa la chiave della progettazione del sistema, e ad essere sinceri siamo entusiasti di ciò che siamo riusciti a inserire all'interno di quel form factor".

In base alle rassicurazioni di Ronald, quindi, il prezzo di Xbox Series X sarà concorrenziale e potrà essere sostenuto, citiamo testualmente, "dalle persone in tutto il mondo". In attesa di scoprire il prezzo ufficiale di Xbox Series X, vi lasciamo al nostro riassunto su tutte le novità dell'evento Inside Xbox del 7 maggio.