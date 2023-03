Counter-Strike 2: come partecipare al Test Limitato e provare il gioco in anteprima

A brevissima distanza dall'annuncio di Counter-Strike 2, il team di Valve già invita gli appassionati a prepararsi a una prima sessione di prova della produzione.

Il colosso del gaming ha infatti ultimato i preparativi per un Limited Test dedicato allo shooter. La sessione di prova è già attiva e si protrarrà sino all'estate 2023, al momento identificata come finestra di lancio della versione definitiva del gioco. In attesa di ulteriori dettagli, gli appassionati di CS:GO possono dunque sperare di conquistarsi un accesso prioritario a Counter-Strike 2.

Non trattandosi di un open beta, solamente un numero di limitato di giocatori potrà prendere parte al Limited Test. In assenza di un sistema di candidatura dedicato, questi ultimi saranno selezionati direttamente da Valve sulla base di una serie di criteri, tra i quali "il tempo di gioco recente sui server ufficiali di Valve, il grado di affidabilità e lo stato dell'account di Steam". Se scelti per partecipare alla prova, i giocatori riceveranno una notifica sul menu principale di CS:GO. A questo punto, sarà sufficiente selezionare la voce "PARTECIPA" per iniziare il download di Counter-Strike 2.



Il Limited Test dello shooter competitivo avrà una durata piuttosto estesa: Valve garantisce dunque il costante inserimento di nuovi giocatori all'interno della sessione di prova. Tra i contenuti previsti nel test, sono già state confermate le modalità Deathmatch e Competitive non classificate su Dust II.



In attesa di scoprire la data di lancio del titolo Valve, ricordiamo che l'azienda ha già pubblicato alcuni primi video di Counter-Strike 2.