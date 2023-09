Counter-Strike 2, day one fortunato per xQc: lo streamer trova 30mila dollari di skin

Nel corso delle ultime ore, molti giocatori professionisti e streamer di successo si sono fiondati su Counter-Strike 2, lo sparatutto competitivo che Valve ha pubblicato a sorpresa su Steam. Tra i numerosi utenti vi è anche xQc, che durante una diretta ha sbloccato una serie di costosissime skin.

La diretta, trasmessa su Twitch durante il giorno del lancio dello sparatutto gratuito, è diventata virale proprio a causa dell'evento. La diretta ha fatto da sfondo ad un paio di situazioni che i giocatori di CS2 invidiano parecchio. Per prima cosa, l'apertura di un forziere standard ha permesso allo streamer di mettere le mani su un coltello da 1.000 dollari, ossia il Karambit Doppler. Questo coltello ha la probabilità dello 0,06% di uscire da una loot box.

Come se non bastasse, ad un certo punto della diretta streaming xQc ha deciso di tentare la fortuna sfruttando una particolare meccanica del gioco, la quale consente ai giocatori di eliminare 10 skin dall'inventario per ottenerne una più rara. Con questo sistema, lo streamer è riuscito ad accaparrarsi un AK-47 Fire Serpent del valore di 5.000 dollari, un AWP Gungir da 12.500 dollari e un AWP Dragon Lore da 12.000 Dollari. In poche parole, nel giro di qualche minuto l'account di xQc ha accolto ben 30.000 dollari di skin.

